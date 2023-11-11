Насчет вчерашних споров на тему жирной крысы с передовой на Запорожском направлении.Могу подтвердить, что с крысами действительно беда.
Окопные крысы
Комментарии
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Галина Чужая
Вот же ж, зараза. Собаки тоже крысоловы отличные. С отравой тоже ... не дай боже...
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22 час.
АБ
Александр Балушкин
Больше хохлов считывайте, не то ещё папишут и выставят.
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18 час.
Галина Чужая
Причём тут хохлы если наши сами выставляют как их коты крыс в блиндажах ловят.
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16 час.
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