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Окопные крысы

Окопные крысы

Насчет вчерашних споров на тему жирной крысы с передовой на Запорожском направлении.Могу подтвердить, что с крысами действительно беда.

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Комментарии
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Галина Чужая
Вот же ж, зараза.  Собаки тоже крысоловы отличные.  С отравой тоже ... не дай боже...
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22 час.
АБ
Александр Балушкин
Больше хохлов считывайте, не то ещё папишут и выставят.
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18 час.
Галина Чужая
Причём тут хохлы если наши  сами выставляют как их коты крыс  в блиндажах ловят.
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16 час.

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