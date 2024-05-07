Локомотив побеждает Ростов и выходит на четвертое место в РПЛ

В важном матче Российской Премьер-Лиги московский “Локомотив” одержал победу над “Ростовом” под руководством Валерия Карпина, забив единственный гол в матче и тем самым опередив “Спартак” в турнирной таблице.
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