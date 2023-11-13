На ВДНХ в павильоне «Роснефти» прошёл День Якутии

На выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» 12 ноября прошел день Республики Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия) — единственный субъект Российской Федерации, поделённый сразу на три часовых пояса.
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