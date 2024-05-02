НЕ женское дело: как выбрать перфоратор

Перфоратор — это универсальный инструмент, который объединяет функции сверления, долбления и удара. Его используют в строительстве, ремонте и других задачах, требующих мощного инструмента для работы с твердыми материалами, такими как бетон, камень или кирпич.
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