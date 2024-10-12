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Россияне распробовали «китайский Cadillac»: GAC GS8 стал бестселлером марки

Россияне распробовали «китайский Cadillac»: GAC GS8 стал бестселлером марки

Компания GAC отчиталась о продажах в России в 2024 году. Компания реализовала более 13 тыс. автомобилей, но львиная доля пришлась на «китайский Cadillac» GAC GS8: свой выбор на этом 5-метровом кроссовере остановили 9299 человек.

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