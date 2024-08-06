Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

Samarium

Звание Героя РФ за что ??? По Закону РФ от 20 марта 1992 г. N 2553-I оно присваивается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением ГЕРОЙСКОГО ПОДВИГА" Какие же такие геройские подвиги совершили все ЭТИ, протирая в креслах свои штаны, сидя в комфортных кабинетах МО ???