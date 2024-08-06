ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Дети Арбата пишут: "Андрей Белоусов продолжает совершать шаги, которые заставляют напрягаться весь нобилитет Знаменки: в этот раз дело дошло до государственных наград.
Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников
Комментарии
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Samarium
Звание Героя РФ за что ??? По Закону РФ от 20 марта 1992 г. N 2553-I оно присваивается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением ГЕРОЙСКОГО ПОДВИГА" Какие же такие геройские подвиги совершили все ЭТИ, протирая в креслах свои штаны, сидя в комфортных кабинетах МО ???
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12 час.
Светлана Масютенко
А ниже рангом военных чиновников министерства, интересно, затронет интерес Белоусова? Например, начальника приёмной бывшего министра? или других...Все они там повязаны друг с другом.
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11 час.
Игорь Михайлович
не удивлюсь, если они себе и за победу в сво уже орденов навыписывали ))
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3 час.
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