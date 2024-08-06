☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леопольд Счастливый
    иванов! ты- дурак, а косишь под умного! никого россия не заглатывает. украина -это россия! киев кто основал? русский ...Опасность на века...
  • Иринушка
    Так, между прочим,  наибольшая часть хохляндии - исконно русская земля. так что речь идет об ее освобождении.Опасность на века...
  • мирас Закироув
    та.   Теннисисты народ богатый ,когда Российский НАРОДНЫЙ  спорт  их развивал - это БЛЯ нормально ,а  как только выле...Тихонов: российск...

Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Дети Арбата пишут: "Андрей Белоусов продолжает совершать шаги, которые заставляют напрягаться весь нобилитет Знаменки: в этот раз дело дошло до государственных наград.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Звание Героя РФ за что ??? По Закону РФ от 20 марта 1992 г. N 2553-I  оно присваивается &quot;за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением ГЕРОЙСКОГО ПОДВИГА&quot;   Какие же такие геройские подвиги совершили все ЭТИ, протирая в креслах свои штаны, сидя в комфортных кабинетах МО ???
Ответить
12 час.
Светлана Масютенко
А ниже рангом военных чиновников министерства, интересно, затронет интерес Белоусова? Например, начальника приёмной бывшего министра? или других...Все они там повязаны друг с другом.
Ответить
11 час.
Игорь Михайлович
не удивлюсь, если они себе и за победу в сво уже орденов навыписывали ))
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх