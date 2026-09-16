Итоги валютной недели: доллар укрепляется на сильной занятости, нефть растет на геополитике

Прошедшая неделя на финансовых рынках оказалась насыщенной событиями, которые заставили инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно дальнейшей динамики ключевых валют.
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