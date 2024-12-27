В помещение Скорбященской церкви на проспекте Художников вечером 26 декабря вошел неизвестный. В руках мужчины была бутылка с жидкостью, на этикетке надпись — «Уайт спирит».
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В помещение Скорбященской церкви на проспекте Художников вечером 26 декабря вошел неизвестный. В руках мужчины была бутылка с жидкостью, на этикетке надпись — «Уайт спирит».