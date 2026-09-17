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Две столицы — одно пространство: Москва и Петербург развивают культурное сотрудничество

Две столицы — одно пространство: Москва и Петербург развивают культурное сотрудничество

Речь идет как о музейной сфере, так и о межрегиональном взаимодействииМосква и Петербург последовательно развивают культурное сотрудничество в музейной сфере.

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