Экономист Хазин предрёк Финляндии экономическую катастрофу и смену власти

А

Анатолий

Ланская, Вы круче бабы Леры, земля ей стекловатой. А помните где она канала? В дурдоме. И посмотрите как сейчас выглядит ещё один ненавистник России и СССР -Сука швили. Тоже чокнулся. А Ленин прав. Кто не работает тот не ест! А вот Вы едите не работая. Просто клевещете.