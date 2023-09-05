После этого страна будет пытаться наладить отношения с РФ. Для этого новому правительству необходимо будет выполнить выдвинутые Москвой требования.
Экономист Хазин предрёк Финляндии экономическую катастрофу и смену власти
Комментарии
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Павел Гончаров
Фины затягивают петлю на шее своего народа, вступив в НАТО.
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43 мин.
А
Анатолий
Ланская, Вы круче бабы Леры, земля ей стекловатой. А помните где она канала? В дурдоме. И посмотрите как сейчас выглядит ещё один ненавистник России и СССР -Сука швили. Тоже чокнулся. А Ленин прав. Кто не работает тот не ест! А вот Вы едите не работая. Просто клевещете.
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32 мин.
Ингерман Ланская
деточка, Германия не равно третий рейх, как и Россия не равно совдепия... пора бы уж, деточка, своими мозгами жить, а не пропагандонов- камуноидов.... Русский - это Всегда антисоветчик, антикамунизд!!!
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24 мин.
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