«Последний звонок» — это трогательный и значимый момент, который остаётся в памяти на всю жизнь! Председатель Госкомитета молодёжной политики Республики Крым Алексей Зинченко выступил с напутственными словами на торжественной линейке школы № 5 имени 85-го гвардейского гаубичного артиллерийского … .
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