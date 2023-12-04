Тела экипажа обнаружили на месте падения конвертоплана Osprey в Японии

Global Look Press/Xinhua/Wang Xiaojun Тела, предположительно, пяти членов экипажа американского конвертоплана Osprey, который потерпел крушение на прошлой неделе, нашли в ходе проведения поисковой операции на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK в понедельник, 4 ноября.
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