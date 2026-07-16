Кай Трамп появилась на премии ESPY и вызвала обсуждение внешности

Внучка Дональда Трампа, Кай, удивила своим образом на премии ESPY. 19-летняя гольфистка появилась в золотистом платье, но пользователей сети больше заинтересовал её автозагар, вызвав горячие обсуждения в Instagram.
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