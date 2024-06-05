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Резкое снижение успешной сдачи экзамена по русскому языку мигрантами

Резкое снижение успешной сдачи экзамена по русскому языку мигрантами

Минобрнауки сообщает о десятикратном снижении доли мигрантов, сдавших экзамен по русскому языку, с начала 2024 года.

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Комментарии
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Н
Наталья
А выучат язык, вдруг, вот тебе и паспорт россиянина и тогда уж разгуляются. Даром что ли строительство в России развернули во всю. И кто покупает в ипотеку его? Правильно, мигранты. И власти  этого не видят.
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1 час.
М
ММ
-Мастурбек, ты почему не сдал русский язык? -Оказывается, ОСЛАБЛЯТЬ это не шлюха осла, а глагол!
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1 час.
Evgenija Palette
Да где там. Слышали? Они собираются организовывать в Москве центры по изучению русского языка для мигрантов... ВСЕ ТУТ И ПРИСОХНУТ...
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44 мин.

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