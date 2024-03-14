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JAD: причина деменции в малоподвижном образе жизни

JAD: причина деменции в малоподвижном образе жизни

Недавний анализ древних греческих и римских медицинских текстов, проведенный исследователями University of Southern California, выявил интересные факты о состоянии когнитивных функций в этих древних обществах.

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