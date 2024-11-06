Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Всё равно вернёмся»: таджики и узбеки без сожалений бросают гражданство России, чтобы не идти в армию

Телеканал "78" Мигранты из Таджикистана и Узбекистана с радостью отказываются от паспортов РФ вместо службы в армии и постановки на воинский учет.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Ты принял гражданство России-значит и живи по законам России. Сначала надо отменить закон о двойном гражданстве, тогда эта проблема отпадет сама собой
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1 час.
вера курьянова
У нас все наперекосяк; чиновники гадят.
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1 час.
Александр Пятнистый
Так все же, куда звонить в полицию или ФМС?
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1 час.

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