«Всё равно вернёмся»: таджики и узбеки без сожалений бросают гражданство России, чтобы не идти в армию

Телеканал "78" Мигранты из Таджикистана и Узбекистана с радостью отказываются от паспортов РФ вместо службы в армии и постановки на воинский учет.
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