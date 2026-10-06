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ИА Реалист

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Мир должен разделить расходы на войну с Ираном

Мир должен разделить расходы на войну с Ираном

ЛОНДОН (ИА Реалист). Руководители двух крупнейших нефтедобывающих стран Ближнего Востока предупредили, что остальной мир должен разделить с ними бремя расходов на войну с Ираном и связанные с ней инвестиции в инфраструктуру.

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