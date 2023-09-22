Ждать ли снижения цен на АЗС после запрета экспорта топлива

С 21 сентября 2023 года правительство ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива. Однако эта мера не повлияет на розничные цены, уверен директор фонда энергетического развития, член общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин.
С 21 сентября 2023 года правительство ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива. Однако эта мера не повлияет на розничные цены, уверен директор фонда энергетического развития, член общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин.
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