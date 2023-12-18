Человейник моей мечты

Владимир Абрамчук

Одного только понять не могу. Зачем мне барбершоп, ради которого меня автор в бетонный концлагерь хочет засунуть, если у меня машинка для стрижки есть, и я сам стригусь. А еще ходить по искусственной траве какого-то искусственного парка, расположенного на втором этаже чего-то там. И разглядывать никому не нужные витрины. Автор рассуждает о продуваемых со всех сторон домах, но автор даже не подозревает, что иначе весь смрад будет скапливаться во дворе, и квартиру не проветришь, т.к. одна вонь будет заменяться другой. Жду от автора новый опус с заголовком "Резиновая женщина моей мечты и чем она лучше настоящей". А лучше автору вообще больше ничего не писать.