Эксперт рассказал о сигнале Путина к США во время выступления на “Валдае” AlexCoderЭксперт рассказал о сигнале Путина к США во время выступления на “Валдае” AlexCoder Лидер послал однозначный намек Дональду Трампу Президент Владимир Путин во время своего выступления на дискуссионном клубе “Валдай” публично обратился к Дональду Трампу и поздравил бизнесмена с переизбранием на должность.