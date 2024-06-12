Астраханское правительство разрабатывает законопроект еще одной льготы для семей участников СВО

Речь идет о транспортном налоге. Под председательством главы регионального правительства Дениса Афанасьева прошло совещание, на котором были рассмотрены обращения членов семей погибших участников специальной военной операции.
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