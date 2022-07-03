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Карты UnionPay начали оформлять в магазинах электроники

Карты UnionPay начали оформлять в магазинах электроники

Теперь для того, чтобы завести карту UnionPay, даже не обязательно идти в банк: с конца июня оформить неименной «пластик» китайской платежной системы можно в отделениях «Солидарности» в некоторых магазинах потребительской электроники «Ноу-хау».

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