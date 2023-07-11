Лечим голодного диетой: зачем власти увеличили утильсбор на новые машины

Вице-премьер и одновременно глава Минпромторга РФ, обаятельный и оптимистичный Денис Мантуров заявил на прошлой неделе, что с 1 августа будет повышен утилизационный сбор на новые и подержанные легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили.