Картофель для чипсов мирового бренда выращивают в Карагандинской области

Компания PepsiCo, которая планирует в 2026 году запустить в Алматинской области завод по производству чипсов Lay’s, для выбора поставщиков местного сырья начала сотрудничество с несколькими сельхозпредприятиями Казахстана.
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