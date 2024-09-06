Бывшее СИЗО «Кресты» выставят на аукцион за 1 млрд рублей

Это произойдет в конце 2024 года либо в начале следующего года.фото: wikipedia.org/Andrew Shiva--> Бывший следственный изолятор «Кресты» в центре Санкт-Петербурга выставят на аукцион для его дальнейшего преобразования, заявил замгендиректора «Дом.
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