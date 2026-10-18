Ведомство опубликовало кадры воздушных таранов дронов-камикадзе «Майя», Hornet (американского производства), «Булава», «Чаклун-В», «Костыль», B-2, а также тяжелого дальнобойного Lord (производства Швейцарии).
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