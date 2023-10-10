Министр обороны Израиля взорвался после слов о переговорах с ХАМАС AlexCoderМинистр обороны Израиля взорвался после слов о переговорах с ХАМАС AlexCoder Он назвал противников “животными” Представители ХАМАС заявили, что достигли всех необходимых целей в конфликте, поэтому готовы приступить к процессу переговоров.
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