Министр обороны Израиля взорвался после слов о переговорах с ХАМАС AlexCoderМинистр обороны Израиля взорвался после слов о переговорах с ХАМАС AlexCoder Он назвал противников “животными” Представители ХАМАС заявили, что достигли всех необходимых целей в конфликте, поэтому готовы приступить к процессу переговоров.