Депутат Михаил Матвеев рассказал, как в Госдуме саботируют борьбу с массовой, а также нелегальной миграцией.
ЧЕТЫРЕ "ОТКЛОНЁН". ДЕПУТАТ МАТВЕЕВ РАССКАЗАЛ, КАК В ГОСДУМЕ САБОТИРУЮТ БОРЬБУ С МИГРАЦИЕЙ
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Владимир Фердман
А не связано ли это с элементарной коррупцией - необходимо проверить каждого депутата
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22 мин.
Сергей Трофимов
вот выбрали в госдуму предателей России и теперь эти предатели делают все что бы как можно больше сделать гадостей России предатели они распустить госдуму а депутатов на Колыму добывать урановую руду
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3 мин.
ninikooo Митусова
Они « кормятся с рук мигрантов. Как же они откажутся от такой дармовой кормушки»?! При чем тут народ, кто дня них россияне- никто!
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2 мин.
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