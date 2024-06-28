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  • ninikooo Митусова
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ЧЕТЫРЕ "ОТКЛОНЁН". ДЕПУТАТ МАТВЕЕВ РАССКАЗАЛ, КАК В ГОСДУМЕ САБОТИРУЮТ БОРЬБУ С МИГРАЦИЕЙ

ЧЕТЫРЕ "ОТКЛОНЁН". ДЕПУТАТ МАТВЕЕВ РАССКАЗАЛ, КАК В ГОСДУМЕ САБОТИРУЮТ БОРЬБУ С МИГРАЦИЕЙ

Депутат Михаил Матвеев рассказал, как в Госдуме саботируют борьбу с массовой, а также нелегальной миграцией.

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Комментарии
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Владимир Фердман
А не связано ли это с элементарной коррупцией - необходимо проверить каждого депутата
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22 мин.
Сергей Трофимов
вот выбрали в госдуму предателей России и теперь эти предатели делают все что бы как можно больше сделать гадостей России  предатели они  распустить госдуму а депутатов на Колыму добывать урановую руду
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3 мин.
ninikooo Митусова
Они « кормятся с рук мигрантов. Как же они откажутся от такой дармовой кормушки»?! При чем тут народ, кто дня них россияне- никто!
Ответить
2 мин.

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