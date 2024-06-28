ЧЕТЫРЕ "ОТКЛОНЁН". ДЕПУТАТ МАТВЕЕВ РАССКАЗАЛ, КАК В ГОСДУМЕ САБОТИРУЮТ БОРЬБУ С МИГРАЦИЕЙ

Владимир Фердман А не связано ли это с элементарной коррупцией - необходимо проверить каждого депутата

Сергей Трофимов вот выбрали в госдуму предателей России и теперь эти предатели делают все что бы как можно больше сделать гадостей России предатели они распустить госдуму а депутатов на Колыму добывать урановую руду