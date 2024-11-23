Затерянный в песках: Гуменник в короткой программе разочаровал, Кагановская и Некрасов — превзошли себя

Стартовый день пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию принёс сразу две сенсации. Первая оказалась со знаком минус: Пётр Гуменник не сумел справиться с одним из двух четверных прыжков в короткой программе и занял лишь седьмое место с отставанием в 16,78 балла от Владислава Дикиджи.