RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Позднякова
    Слава России!!Слава нашим мужчинам-защитникам!!Слава Армии России!!!Мы молимся за вас все наши защитники !!Возвращайт...Поражение объекто...
  • Андрей Шишинов
    А впереди зима. А у их земляка зели в бункере тепло...Кривой Рог осталс...
  • Андрей Шишинов
    Лучше пусть заранее копают "последнее убежище". Чтобы потом выжившим после булавы было меньше работы, трупы закапыват...Guardian: в Финля...

Затерянный в песках: Гуменник в короткой программе разочаровал, Кагановская и Некрасов — превзошли себя

Затерянный в песках: Гуменник в короткой программе разочаровал, Кагановская и Некрасов — превзошли себя

Стартовый день пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию принёс сразу две сенсации. Первая оказалась со знаком минус: Пётр Гуменник не сумел справиться с одним из двух четверных прыжков в короткой программе и занял лишь седьмое место с отставанием в 16,78 балла от Владислава Дикиджи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх