Затерянный в песках: Гуменник в короткой программе разочаровал, Кагановская и Некрасов — превзошли себя

Стартовый день пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию принёс сразу две сенсации. Первая оказалась со знаком минус: Пётр Гуменник не сумел справиться с одним из двух четверных прыжков в короткой программе и занял лишь седьмое место с отставанием в 16,78 балла от Владислава Дикиджи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии