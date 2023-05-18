Обновление Model S Plaid: Tesla позволяет владельцам разогнаться до 322 км/ч

Tesla выпустила обновление для Model S Plaid, позволяющее разогнаться до 322 км/ч. Фото из открытых источников Tesla анонсировала выпуск обновления для своей модели Model S Plaid, которое снимает блокировку максимальной скорости электрокара.
Tesla выпустила обновление для Model S Plaid, позволяющее разогнаться до 322 км/ч. Фото из открытых источников Tesla анонсировала выпуск обновления для своей модели Model S Plaid, которое снимает блокировку максимальной скорости электрокара.
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