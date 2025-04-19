"До вторника включительно": Синоптик предрёк Центральной России аномальное тепло

За последние несколько дней температурные рекорды пали в ряде городов.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокие апрельские температуры сохранятся в Центральной России до вторника.
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