Путин посоветовал властям РФ воспринимать критику граждан конструктивно

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за критику, отметив, что российским властям необходимо воспринимать ее конструктивно, а также добавил, что нерешенных вопросов в стране еще много и над ними нужно работать.
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