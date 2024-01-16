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Путин посоветовал властям РФ воспринимать критику граждан конструктивно

Путин посоветовал властям РФ воспринимать критику граждан конструктивно

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за критику, отметив, что российским властям необходимо воспринимать ее конструктивно, а также добавил, что нерешенных вопросов в стране еще много и над ними нужно работать.

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