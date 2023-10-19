Лидеры Египта и США договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП «Рафах»

Президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден договорились о доставке на постоянной основе гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП «Рафах», который находится на границе палестинского анклава сообщили в канцелярии египетского лидера.
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