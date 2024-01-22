Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Олег Тимофеев
    Тварь он жидовская.15 цитат Михаила ...
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Парень отказался продавать свою машину, чтобы помочь "другу" рассчитаться с долгами

Парень отказался продавать свою машину, чтобы помочь "другу" рассчитаться с долгами

Всякий раз, когда кто-то из прошлого звонит нам, в глубине нашей головы возникает дилемма: действительно ли он хочет снова общаться или ему просто что-то нужно? Девушка в сети рассказала об одном школьном друге своего мужа.

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