Парень отказался продавать свою машину, чтобы помочь "другу" рассчитаться с долгами

Всякий раз, когда кто-то из прошлого звонит нам, в глубине нашей головы возникает дилемма: действительно ли он хочет снова общаться или ему просто что-то нужно? Девушка в сети рассказала об одном школьном друге своего мужа.
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