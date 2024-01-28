Сергей Пенкин рассказал, кому достанется его наследство

Певец Сергей Пенкин, получивший в прошлом году звание Заслуженного артиста РФ, рассказал, кому достанется его наследство (у артиста дом в Подмосковье и квартира в центре Москвы, общая стоимость которых оценивается более чем в 100 млн рублей).
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