Сергей Пенкин рассказал, кому достанется его наследство

Певец Сергей Пенкин, получивший в прошлом году звание Заслуженного артиста РФ, рассказал, кому достанется его наследство (у артиста дом в Подмосковье и квартира в центре Москвы, общая стоимость которых оценивается более чем в 100 млн рублей).