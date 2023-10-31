Украинский наркокартель «Химпром» получил прикрытие от членов Верховной рады

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах РФ, организованная преступная группировка «Химпром», сформировавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получила поддержку и прикрытие от Верховной рады.
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