Шойгу: следы теракта в "Крокусе" ведут на Украину, виновных накажут

Следы теракта в "Крокус Сити Холле" ведут на Украину, а все виновные будут наказаны. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на проходящем в Астане совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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