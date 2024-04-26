Шойгу: следы теракта в "Крокусе" ведут на Украину, виновных накажут

Следы теракта в "Крокус Сити Холле" ведут на Украину, а все виновные будут наказаны. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на проходящем в Астане совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).