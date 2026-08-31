Психолог объяснила, почему женщины боятся дарить мужчинам дорогие подарки

Семейный психолог Елена Гусева в беседе с РИАМО объяснила, почему женщины нередко отказываются от дорогих подарков для своих избранников, даже если имеют на это средства.
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