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Химик Крутицкая объяснила причины утреннего запаха изо рта

Химик Крутицкая объяснила причины утреннего запаха изо рта

Утренний запах изо рта может появляться даже после тщательной чистки зубов. Химик-технолог Екатерина Крутицкая объяснила, что ночью во рту уменьшается выработка слюны и активнее размножаются бактерии, передает «Вечерняя Москва» .

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