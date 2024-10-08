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Америка сместила центр своего внимания с Украины на Ближний Восток

Америка сместила центр своего внимания с Украины на Ближний Восток

1K прочтений Вчера Эксперты отмечают, что следующей под прицел попадет Азия. Мобилизация, до которой Вашингтону больше нет дела Ровно месяц остался до американских выборов, и мы видим, как в зависимых от Штатов странах происходит раздел по политическим пристрастиям.

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