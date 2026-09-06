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FiNE NEWS

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Мария Захарова ответила на требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске

Мария Захарова ответила на требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сделанное в начале сентября 2026 года, о необходимости демонтировать монумент Победы в Хабаровске, посвящённый разгрому милитаристской Японии во Второй мировой войне.

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