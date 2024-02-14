Лавров: не позволим 200 тысячам россиян в Приднестровье стать жертвами авантюр

РИА Новости Россия не позволит сделать 200 тыс. российских граждан в Приднестровье жертвами «очередной западной авантюры» по дестабилизации региона, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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