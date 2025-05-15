❗️Крым полностью защищен с суши, никакая «наземная операция», о которой время от времени говорят украинские «говорящие головы», невозможна Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью агентству ТАСС.
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❗️Крым полностью защищен с суши, никакая «наземная операция», о которой время от времени говорят украинские «говорящие головы», невозможна Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью агентству ТАСС.