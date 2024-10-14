В Тихвине захоронили останки трех бойцов Красной Армии, погибших в 1941-м

Торжественно-траурная церемония перезахоронения останков трех бойцов Красной Армии, погибших в ноябре-декабре 1941 года, состоялась на воинском мемориале «Братское кладбище» в городе Тихвине Ленинградской области, сообщает пресс-служба региональное отделения Поискового движения России 14 октября в соцсети «ВКонтакте».
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