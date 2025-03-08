Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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WP: Зеленский изо всех сил пытается наладить отношения с США

WP: Зеленский изо всех сил пытается наладить отношения с США

Спустя неделю после скандала в Белом доме, Владимир Зеленский изо всех сил пытается наладить отношения с Соединенными Штатами, а Вашингтон усиливает давление, требуя скорейших мирных переговоров с Россией.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
должен давно Зеленский  понять что его укронациский поезл ушёл  !ту!  ту!!!!
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13 час.
Elena Dmitrieva
После того, как он в Лондоне на вопрос журналистов о его мнении о Трампе, в своей гопнической манере ответил : «Fuck him”, фантазии журналистов выглядят глупо.
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13 час.
ШН
Шеин Никита
Он ещё и идиёт!
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12 час.
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