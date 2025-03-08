должен давно Зеленский понять что его укронациский поезл ушёл !ту! ту!!!!

Elena Dmitrieva

После того, как он в Лондоне на вопрос журналистов о его мнении о Трампе, в своей гопнической манере ответил : «Fuck him”, фантазии журналистов выглядят глупо.