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Определен лучший хоккеист России - он играет за океаном

Определен лучший хоккеист России - он играет за океаном

Действующий обладатель Кубка Стэнли вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский по итогам сезона-2023/2024 признан лучшим хоккеистом России  по версии журналистов.

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