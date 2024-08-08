Определен лучший хоккеист России - он играет за океаном

Действующий обладатель Кубка Стэнли вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский по итогам сезона-2023/2024 признан лучшим хоккеистом России по версии журналистов.
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