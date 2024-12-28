ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

663 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Сколько ублюдков находится в России.....мать родную продадут за копейку😡😡😡😡Жительница Севаст...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Раньше заходить боялись санкций как сбер теперь втб рвутся в мой Крым. Еще недавно г.греф клялся и божился что сьер н...«Вести объясняют»...
  • Фаина Юсупова
    Спасибо людя за всё,что они помогают собрать мазуту.Спасибо за вашу работу.Жаль,что не могли придумать в этой ситуаци...Что известно о ЧП...

Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

В приграничных районах Курской области подразделения гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии, при поддержке артиллерийского огня, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ, расположенным в разрушенном здании одного из поселений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх