В приграничных районах Курской области подразделения гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии, при поддержке артиллерийского огня, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ, расположенным в разрушенном здании одного из поселений.
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