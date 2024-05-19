«ЦГ»: новейшая российская система РЭБ «Тобол» закрыла небо для Лондона

Западные СМИ беспокоятся из-за появления в ВС России новейшей системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием “Тобол”, которая делает невозможным использование неба для Британии и других европейских стран, пишет “Царьград”.
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