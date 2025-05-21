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Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Селехметьева сыграет с Ружич, Андрееску – с Хибино, Сэвил – с Мпетши Перрикар

«Ролан Гаррос» Париж, Франция 25 мая – 8 июня 2025 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 56 352 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Второй круг Оксана Селехметьева (Россия) – Антония Ружич (Хорватия) Бьянка Андрееску (Канада) – Нао Хибино (Япония) Дарья Сэвилл (Австралия) – Дафна Мпетши Перрикар (Франция) Сара Эррани (Италия) – Анна-Лена Фридзам (Германия).

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