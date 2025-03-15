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Протоиерей Димитрий Баркарь принял участие в открытом уроке ´День православной книги´.

Протоиерей Димитрий Баркарь принял участие в открытом уроке ´День православной книги´.

13 марта 2025 года руководитель отдела религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии протоиерей Димитрий Баркарь принял участие в открытом уроке ´День православной книги´, который прошел на базе ГУО ´Средняя школа № 35 г.

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